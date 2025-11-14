A lezione contro le truffe online: conoscere per difendersi

Nel servizio le interviste a Lorenzo Galassi (esperto di cybersicurezza), Carla Balducci (docente Liceo economico), Emanuel Santolini (presidente Sportello Consumatori), Olga Mattioli (coordinatrice Ucs) e Mirco Battazza (presidente Asdico)

Essere giovani e tecnologici non significa automaticamente saper fronteggiare le truffe online. Alla Scuola superiore di San Marino una lezione speciale per non cadere nella trappola: iniziativa organizzata dalle associazioni dei consumatori in collaborazione con la Segreteria Istruzione e gli istituti superiori. In cattedra l'esperto Lorenzo Galassi.

Quali sono le truffe più comuni oggi? "Sms phishing, e-mail phishing - risponde Galassi - oppure chiamate da finti operatori di call center che si spacciano per operatori di banca o per una persona di fiducia dell'utente. In questi casi l'arma a disposizione è sempre quella della ragione, quindi utilizzare sempre il cervello ove possibile, non farsi prendere dal panico e utilizzare gli strumenti tecnologici a nostro favore. Parliamo, quindi, di antivirus, software aggiornati e di quei tool che ci possono aiutare nello scoprire le truffe del momento". "A volte - aggiunge la docente del Liceo economico Carla Balducci - abbiamo la percezione che gli studenti, utilizzandolo la tecnologia, siano più bravi di noi. In realtà le difficoltà e i danni, economici e non solo, nell'uso non consapevole sono numerosi".

"Stiamo cercando di dare maggiore consapevolezza - afferma Emanuel Santolini, presidente Sportello Consumatori - perché i ragazzi sono bravissimi ad usare gli strumenti ma, forse, un po' meno consapevoli dei rischi che corrono. La speranza è quella di far comprendere loro i meccanismi dietro alle truffe". "Dati e numeri - dice Olga Mattioli, coordinatrice Ucs - indicano che questi odiosi fenomeni sono in diminuzione e crediamo che questo sia anche merito delle attività di formazione portate avanti, negli anni, dalle associazioni dei consumatori". I giovani, conclude Mirco Battazza, presidente Asdico, "possono fornire informazioni anche a genitori o amici. Da questa iniziativa ci aspettiamo una consapevolezza sempre più allargata".



