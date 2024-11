ILLUSIONISMO A lezione di borseggio... ma solo come show con i maghi sammarinesi Il noto illusionista Tino Fimiani era ospite dell'Associazione Arte Magica Sammarinese

Dimenticate per un istante le brutte notizie di cronaca che hanno, come vittime, persone borseggiate nelle metro e nelle città. Il pickpocketing può avere anche un fine nobile: quello dell'arte. Sul Titano una lezione per apprendere questa arte sopraffina, fatta di destrezza e tanto esercizio.

Ospite dell'Associazione Arte Magica Sammarinese il noto illusionista Tino Fimiani che, in una lezione dedicata ai maghi a Domagnano, ha insegnato tutte le migliori tecniche per sottrarre orologi, portafogli, cravatte e quant'altro, ma solo per intrattenimento. Provare per credere.

Nel servizio l'intervista a Tino Fimiani

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: