GRUPPO DEL CONCA "A life full of promise", Sergio Barducci presenta a New York il libro su "Cino" Mularoni Anche i Capitani Reggenti alla serata dedicata all'85esimo anniversario della Fratellanza sammarinese

E' stata una serata ricca di sentimenti e ricordi quella celebrata a New York per l'85esimo della Fratellanza sammarinese nella metropoli americana. Un evento a cui hanno preso parte i Capitani Reggenti e durante il quale è stato anche presentato il libro di Sergio Barducci "Una vita piena di futuro". Al centro la figura di Secondo Enzo Mularoni, detto "Cino", che lasciò nel cassetto il sogno di fare l'insegnante per diventare imprenditore, alla guida del gruppo Del Conca.

Uno spazio particolare, nel volume, è dedicato proprio alla sua San Marino, tra avvenimenti politici e sociali, come l'elezione del padre Pino a Capitano Reggente, e eventi personali, dall'università all'amore per Edda fino all'emigrazione.

Alla presentazione hanno partecipato i familiari che non hanno nascosto l'emozione per la diffusione di un'opera uscita anche in lingua inglese, con il titolo "A life full of promise". Una pubblicazione voluta dal figlio di Cino, Enzo Donald, venuto a mancare nel 2016.

Nel servizio le interviste all'autore Sergio Barducci, a Stefania Leardini (presidente Fondazione Cino Mularoni), Benedetta Masi (nipote e amministratore delegato Colorificio Sammarinese) e Paolo Mularoni (nipote e presidente Ceramiche Del Conca Usa)

