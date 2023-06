RADIO E TV A Madrid la 90^ Assemblea Generale EBU, presente anche San Marino RTV “Tener conto della necessità di trasformazione è assolutamente necessaria per i media di servizio pubblico, in un mondo sempre più digitale”, sostiene Delphine Ernotte Cunci, Presidente FTV e EBU.

A Madrid la 90^ Assemblea Generale EBU, presente anche San Marino RTV.

È iniziata oggi la 90a Assemblea Generale dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), organizzata a Madrid da RTVE, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo spagnolo. Il presidente ad interim di RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha aperto questa mattina l'Assemblea sottolineando l’importanza di collaborazione e condivisione, in un mondo in grande trasformazione. “Spero che in questa Assemblea - afferma - si possano condividere idee innovatrici e costruire relazioni durature. I media di servizio pubblico sono fondamentali per la democrazia”..



Presenti alla 90^ Assemblea Generale EBU oltre a San Marino RTV, più di cinquanta paesi europei, compresi quelli delle principali emittenti radiofoniche e televisive, BBC , FrTV, ARD, ZDF e RAI, con la Presidente Marinella Soldi, Frediana Biasutti, Portavoce Presidente RAI e Simona Martorelli, Direttrice Relazioni Internazionali e Affari Europei RAI. Nei due giorni di lavoro si vedrà la partecipazione in qualità di relatori, tra gli altri, del Segretario di Stato per la Digitalizzazione e l'Intelligenza Artificiale spagnolo, Carme Artigas, l'Ex Presidente del New York Times Mark Thompson, il Presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach e la Vicepresidente della Commissione europea, Vêra Yourová.



“Tener conto della necessità di trasformazione è assolutamente necessaria per i media di servizio pubblico, in un mondo sempre più digitale”, sostiene Delphine Ernotte Cunci, Presidente FTV e EBU. “Promuovere le collaborazioni tra membri EBU è una delle priorità della mia presidenza,”, continua Ernotte Cunci. Punto quest’ultimo trattato anche da Noel Curran, Direttore Generale EBU, che punta sul concetto di “Members first”, in una logica di continua innovazione, che preveda anche nuove priorità strategiche, orientate allo sviluppo tecnologico. Tra i principali temi di questa assemblea vediamo infatti l’AI (intelligenza artificiale) e l’importanza della digitalizzazione.



Ieri si sono tenuti due meeting ai quali ha partecipato anche San Marino Rtv. Il primo, moderato da Giacomo Ghisani, Direttore Generale ad interim di Radio Vaticana, al quale hanno partecipato i Piccoli Paesi all’interno di EBU, e il secondo, riguardante il gruppo dei Membri del Mediterraneo, con la presenza anche di Simona Martorelli, Direttrice Relazioni Internazionali e Affari Europei RAI, Glen Killane, Direttore Esecutivo Eurovision Sport EBU, Beatriz Pastor y Puga, Responsabile Relazioni Membri Regione Sud EBU e Antonio Arcidiacono, Direttore “Tecnologia e Innovazione” EBU.



Si sono discusse le priorità e le sfide che questi Membri EBU si trovano ad affrontare, in un ottica di sincera collaborazione. In conclusione ai due incontri, si è colta l’occasione per salutare e ringraziare per l’immenso lavoro svolto in EBU da Vanessa O'Connor, il cui ruolo verrà sostituito da Michelle Roverelli, che da settembre sarà la Direttrice delle Relazioni con i Membri e delle Comunicazioni EBU.



Eleonora Pozzi







