A memoria Covid, processionarie e contro l'odio nelle istanze

Sono gli ultimi giorni per firmare, on line, "Una firma contro l'odio". Attiva-Mente intende stimolare anche a San Marino un dibattito nelle sedi istituzionali, affinché si presti seriamente attenzione a quelle forme di aggressività verbali che sembrano emergere con sempre maggior evidenza, in particolare sui social network. Tra le istanze che saranno presentate ai nuovi Capitani Reggenti il primo aprile anche un albero per non dimenticare, l'iniziativa di due cittadini che chiedono la creazione di un parco o giardino, nel quale poter piantumare un arbusto con tanto di targhetta ricordo, per ogni vittima sammarinese del Covid19.









E si ha notizia dell'iniziativa per la lotta alle processionarie, che vede tra i firmatari, la giunta di Chiesanuova. Chiede di obbligare i privati a provvedere a propria cure e spese alla rimozione di queste larve di lepidotteri e/o ai loro nidi. Una lotta portata avanti anche dall’UGRAA che, nell'istanza, dovrebbe provvedere ad adottare i medesimi interventi nelle aree pubbliche e scolastiche.