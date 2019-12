MISANO A Misano sei arresti per atti vandalici

Individuati d arrestati sei giovani di Misano responsabili di una serie di atti vandalici in giro per a città . I Carabinieri hanno individuato i ragazzi, di cui tre minorenni, grazie alle telecamere di sorveglianza mentre danneggiavano la veranda di un ristorante, una pensilina alla fermata dell'autobus e spaccavano i finestrini alle auto in sosta per appropriarsi dei pochi spiccioli lasciati all’interno dai proprietari. I Carabinieri, con un'attenta e ficcante attività informativa e con la visione dei filmati a circuito chiuso, sono riusciti rapidamente a chiudere il cerchio identificando tutta la compagnia dai bollenti spiriti.

