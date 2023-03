RAPPORTI BILATERALI A Montecitorio e a Palazzo Chigi arrivano gli accordi tra San Marino e Italia Le intese in materia di giustizia e radiotelevisiva sul tavolo del governo Meloni e in commissione Esteri

La commissione Esteri della Camera ha discusso in sede referente l'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra i governi dei due Stati. Il documento passerà domani in commissione Trasporti e Telecomunicazioni, prima di approdare in Aula e, in un secondo momento, al Senato. Tra i firmatari, il deputato della Lega Simone Billi.

Di San Marino si è parlato anche in consiglio dei ministri, sul tavolo del governo Meloni è approdato l'ultimo degli accordi sulla giustizia che il segretario di Stato Ugolini aveva firmato con la ministra Cartabia, confermati dall'attuale Guardasigilli Nordio. Dopo l'intesa sulle misure alternative alla detenzione, tocca dunque a quella sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca.

Nel consiglio dei ministri anche il nuovo decreto bollette, con sostegni a famiglie e imprese, dall'Iva ridotta sul gas al rinnovo del bonus sociale e più tempo per sanare le irregolarità formali, ma da parte della maggioranza poca voglia di parlare. Sul tavolo anche il disegno di legge per la concorrenza, per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, e il decreto sul codice degli appalti.

Nel video le interviste a Simone Billi, deputato Lega; Gian Marco Centinaio, senatore Lega; Antonio Tajani, ministro degli Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: