A Montegiardino la prima edizione di San Marino for Peace

A San Marino l'evento dedicato alla pace. L'urgenza di un messaggio di pace da Montegiardino al mondo, con l'iniziativa San Marino for Peace, progetto circolare diventato evento di sistema con l'alto patrocinio dei Capitani Reggenti. La Campana della Pace donata dall'attivista per la pace giapponese Seiko Takase, a scandire i momenti principali dell'evento, in una piazza per una domenica palcoscenico a cielo aperto, inaugurato da Sara Jane, per 100 musicisti, 20 pittori, scultori, attori e fotografi

Nel video il taglio del nastro, le interviste ad Andrea Silvagni ideatore di “San Marino For Peace”, a Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello Montegiardino ed a Simone Maria Fiorani, fotografo che ha curato la mostra itinerante 'Integra', che umanizza il concetto di accoglienza.

Ad oggi sono 330 i profughi ucraini sul Titano, molti dei quali sono accolti nel piccolo borgo protagonista di questa prima edizione di un evento che rilancia un concetto purtroppo non scontato.