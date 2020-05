A Murata l'ultimo saluto a Maria Teresa Beccari, ex Capitano di Castello di Città

Le sue parole, i suoi gesti vivono nel ricordo di quanti l'hanno conosciuta. Maria Teresa Beccari era una “guida preziosa” per tutta la comunità sammarinese: stimata insegnante, donna di cultura, generosa, sempre attenta alle tematiche sociali, lascia un vuoto incolmabile. Ad accogliere il feretro all'ingresso della Chiesa di Murata, insieme a Don Marco Mazzanti e alla famiglia, gli amici Capitani di Castello, che con lei hanno condiviso una delle esperienze più importanti. Non è mancato l'omaggio dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani: Teresa lascia al Paese un'eredità fondamentale fatta di attaccamento ai valori veri, amore per le tradizioni della Repubblica, buoni sentimenti. Un genuino spirito di servizio al bene comune che non verrà mai dimenticato.