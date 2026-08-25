RICORDO A Murata l'ultimo saluto a Matteo Fiorini Il vicario generale della diocesi, don Mirco Cesarini: “Il suo spirito lo ha accompagnato fino all'ultimo con una lucidità davvero rara"

Matteo Fiorini ha dato tanto a San Marino e questa mattina in tantissimi si sono ritrovati nella chiesa di Murata per dargli un ultimo saluto. Famigliari, amici, colleghi e istituzioni. Matteo è stata un importante figura istituzionale sammarinese: consigliere in tre legislature, Segretario di Stato al Territorio e Ambiente e, per due volte, Capitano Reggente. Il vicario generale della diocesi, don Mirco Cesarini, ha portato il saluto del vescovo Domenico Beneventi e nell'omelia ha ricordato il carattere “eccezionale” di Matteo: “Il suo spirito lo ha accompagnato fino all'ultimo con una lucidità davvero rara. Una testimonianza per tutti noi”.

Lo hanno ricordato anche colleghi e parenti: “Noi che abbiamo conosciuto Matteo sappiamo bene cosa perdiamo. Il suo vuoto non può essere colmato, ma ci ha lasciato tanti momenti che ci hanno fatto stare bene”. Il ricordo anche delle istituzioni, con i Segretari di Stato Matteo Ciacci e Teodoro Lonfernini, quest'ultimo ha portato il saluto anche dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva: “Matteo era figlio, marito, babbo ma anche importante componente della nostra comunità. Come collega vi posso garantire che non ho mai incontrato nessun'altra persona di così grande lealtà e amicizia”. Fuori dalla chiesa, per l'ultimo abbraccio, i tanti presenti e le note di uno dei suoi cantautori preferiti; Franco Battiato.

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