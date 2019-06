A Palazzo Begni gli studenti della VIS di Vienna e della scuola secondaria superiore

Giunto al terzo anno consecutivo si conclude per questa edizione il progetto di scambio culturale tra la Scuola Secondaria Superiore di San Marino e la Vienna International School (VIS). Il Segretario di Stato Nicola Renzi ha ricevuto a Palazzo Begni i ragazzi della VIS che hanno soggiornato in questi giorni nelle case dei loro coetanei sammarinesi. Esperienza formativa iniziata a febbraio dove diciassette studenti di San Marino, accompagnati dalla professoressa Sandy Berti, sono stati ospiti di loro coetanei durante la permanenza di una settimana nella capitale austriaca. “Un'esperienza indimenticabile che ci ha offerto opportunità inimmaginabili” hanno sottolineato i ragazzi.

"Reputo lo scambio tra studenti - spiega Nicola Renzi - uno strumento fondamentale per la progressiva integrazione dei nostri cittadini in un contesto sempre più multiculturale e plurilinguistico".Un progetto sviluppato grazie al sostegno e la collaborazione dell'ambasciata sammarinese in Austria.