A Palazzo il giuramento dei giudici per la responsabilità civile dei magistrati

Oggi a Palazzo hanno giurato i giudici per la responsabilità civile dei magistrati (i cosiddetti “giudici dei giudici”) che sono stati nominati dal Consiglio Giudiziario Plenario lo scorso 5 maggio. Si tratta di Donato Castronuovo per il primo grado e di Giuseppe Severini per l'Appello. A selezionare i loro curricula la commissione Esaminatrice proposta dal Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio nell'ambito della riforma e riorganizzazione dell’Ordinamento giudiziario di San Marino avviata mesi fa in collaborazione con la Segreteria di Stato per la Giustizia, e che con il giuramento di oggi colma una lacuna costituzionale sollevata più volte. "Con tali nomine - hanno detto i Capitani Reggenti - si viene finalmente a completare l'organico dei magistrati. Siamo convinti che saprete assicurare rigore ed indipendenza di giudizio" hanno concluso i Capi di Stato.