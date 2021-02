A Palazzo il giuramento dei nuovi giudici

A Palazzo Pubblico cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei tre giudici nominati la scorsa settimana in Consiglio Giudiziario Plenario. Si tratta del Giudice per la terza istanza civile Luca Barchiesi e quelli per i rimedi straordinari in materia civile e penale Ferdinando Treggiari e Gianfracesco Iadecòla. Come da prassi, dopo la formula di rito pronunciata dal Segretario agli Interni Elena Tonnini, hanno giurato davanti ai Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini alla presenza del Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini e ai membri della Commissione. I tre giudici entrano ora nel pieno delle loro funzioni.

