A Palazzo l'avvocato Luigi Lonfernini ha presentato il suo ultimo libro ai Capitani Reggenti Presenti i giudici Emiliani e Pierfelici. Un'occasione per parlare di diritto e sovranità

Un'occasione per parlare di diritto e di sovranità. Il diritto che evolve a differenza della staticità dei codici che hanno alcuni paesi europei. Davanti ai Capitani Reggenti la presentazione dell'ultima pubblicazione dell'avvocato Luigi Lonfernini “I diritti reali di godimento. Le servitù”. Un'occasione per riflettere - per l'avvocato e uomo delle istituzioni, noto in Repubblica anche per la sua carriera politica, sull'ultimo baluardo della sovranità di San Marino. Il diritto appunto Principi, non regole. Per questo la pubblicazione, oltre ad essere una lezione di diritto civile, sarà anche occasione per riflettere sull'identità dei sammarinesi. Presenti all'udienza i giudici Valeria Pierfelici e Lamberto Emiliani. “A darmi impulso sono state le loro sentenze - ha detto Lonfernini-mi hanno spinto a comprendere i miei limiti e sono state stimolo per approfondire sempre”. E quattro dei sei nipoti “due studiano legge, mi auguro che il diritto dia a loro le stesse soddisfazioni che ha dato a me”.

Il libro è a disposizione presso gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati e Notai ed è possibile richiederlo, in omaggio, anche presso alcune filiali di Banca Agricola Commerciale – Istituto Bancario Sammarinese. Nel presentarlo Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato alla Giustizia), ha detto : “La pubblicazione dell’avvocato Luigi Lonfernini, che sono lieto di aver introdotto oggi, è un’iniziativa importante, un contributo autorevole che ci dà l’occasione di riflettere sulla nostra identità di sammarinesi e sul nostro diritto, autenticamente unico, vivo e capace di adeguarsi agli sviluppi storici”.

Nel video l'intervista a Luigi Lonfernini

