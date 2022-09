DIRITTI A Palazzo Pubblico dalla Reggenza storie e sorrisi con organizzatori e ospiti di “Tuttavia che Spettacolo!”

La Mototerapia per alleggerire corpo e mente. Un'iniziativa che diventa “sperimentazione di inclusione sociale – dice il segretario per la Sanità Ciavatta –, a partire dai corridoi dell'ospedale, dove entraranno delle moto elettriche”. L'evento “Tuttavia che spettacolo!” riceve gli apprezzamenti dei Capitani Reggenti: “Ringraziamo l'associazione Attiva-Mente – affermano – e coloro che a San Marino si impegnano per promuovere la cultura della condivisione e dell'accoglienza, per costruire una civiltà con pari opportunità per tutti”. La manifestazione infatti, con spettacoli ed esperienze in sella a moto, quad e Apecar, non offre solo sport, ma molto di più. "Credo che sia tanto di più - conferma il segretario per lo Sport Teodoro Lonfernini - e poi è anche sport. Un'iniziativa che sottolinea la ricchezza del nostro Paese dal punto di vista dell'inclusione sociale e della sensibilità, senza fare distinzioni per le condizioni psicofisiche".

Oltre all'adrenalina e al divertimento, momenti di riflessione, ad esempio con le madrine dell'evento, Mulkara e Madina, rifugiate in Italia dopo essere scappate dall'Afghanistan grazie all'Onlus Nove. Nella vita della prima la passione del basket in carrozzina, in quella della seconda l'impegno come mediatrice culturale. Entrambe a San Marino per ricordare la sofferenza delle donne, soprattutto quelle disabili, sotto il dominio dei talebani. "In Afghanistan - ricorda Madina Hassani - se sei una donna pienamente in salute devi sottometterti, lasciare tutto, stare a casa e vivere come una schiava. Provate a immaginare quelle che sono disabili... Non sono nemmeno considerate come essere umani".

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini, segretario per lo Sport, e Madina Hassani

