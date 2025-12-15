A Palazzo Pubblico il giuramento dei nuovi Capitani di Castello e membri di giunta

“Un momento di festa e grande positività”: così il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi apre il giuramento, a Palazzo Pubblico, dei nuovi Capitani di Castello e membri di Giunta. Dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli un messaggio di saluto: “Il giuramento è un adempimento istituzionale che va ben oltre la formalità e l’ufficialità dell’atto. Da oggi vi impegnate a servire la comunità rispondendo, con determinazione e senso di responsabilità, alle aspettative che cittadini ed elettori residenti hanno riposto in voi attraverso il voto”. Dai Reggenti espresso poi apprezzamento e gratitudine per l’impegno e la dedizione con cui Capitani di Castello e Giunte uscenti hanno svolto il loro lavoro.

A giurare i membri di giunta e i Capitani di Castello Alberto Simoncini, Città, Matteo Sartini, Borgo Maggiore, Andrea Crescentini, Serravalle, Enzo Semprini, Acquaviva, Marino Rosti, Chiesanuova, Roberta Cecchini, Domagnano, Giorgio Moroni, Faetano e Marco Gattei, Fiorentino. Manca all'appello il giuramento della Giunta di Castello di Montegiardino e del Capitano Giacomo Rinaldi, fissato per questa sera alle 19.30.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni)