SAN MARINO

A Palazzo Pubblico il giuramento dei nuovi Capitani di Castello e membri di giunta

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli: “Il giuramento è un adempimento istituzionale che va ben oltre la formalità e ufficialità dell'atto". Il Segretario agli Interni Belluzzi: “Complimenti a tutti voi, mettersi in gioco non è mai semplice”

“Un momento di festa e grande positività”: così il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi apre il giuramento, a Palazzo Pubblico, dei nuovi Capitani di Castello e membri di Giunta. Dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli un messaggio di saluto: “Il giuramento è un adempimento istituzionale che va ben oltre la formalità e l’ufficialità dell’atto. Da oggi vi impegnate a servire la comunità rispondendo, con determinazione e senso di responsabilità, alle aspettative che cittadini ed elettori residenti hanno riposto in voi attraverso il voto”. Dai Reggenti espresso poi apprezzamento e gratitudine per l’impegno e la dedizione con cui Capitani di Castello e Giunte uscenti hanno svolto il loro lavoro.

A giurare i membri di giunta e i Capitani di Castello Alberto Simoncini, Città, Matteo Sartini, Borgo Maggiore, Andrea Crescentini, Serravalle, Enzo Semprini, Acquaviva, Marino Rosti, Chiesanuova, Roberta Cecchini, Domagnano, Giorgio Moroni, Faetano e Marco Gattei, Fiorentino. Manca all'appello il giuramento della Giunta di Castello di Montegiardino e del Capitano Giacomo Rinaldi, fissato per questa sera alle 19.30.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni)

Foto Gallery

La Giunta di Città.
La Giunta di Borgo Maggiore.
La Giunta di Faetano.
La Giunta di Fiorentino.
La Giunta di Domagnano.
La Giunta di Serravalle.
La Giunta di Acquaviva.
La Giunta di Chiesanuova.
Tutti i Capitani Reggenti.

