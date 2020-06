A Palazzo Pubblico il giuramento della Commissione di Disciplina

Riprende l'attività di tutti gli organismi istituzionali di nomina consiliare, nel segno di un ritorno alla normalità progressivo dopo i mesi di blocco forzato a causa dell'emergenza sanitaria. Nominata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 20 febbraio scorso, la Commissione di Disciplina per i dipendenti dello Stato ha prestato giuramento in Aula di fronte ai Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani e alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini nel pieno rispetto dei presidi di igiene e sicurezza e di distanziamento sociale.

Otto in totale i membri effettivi: assume l'incarico di Presidente, in qualità di Magistrato, il Commissario della Legge Giovanni Belluzzi, designato dal Dirigente del Tribunale; tre i membri rispettivamente da ciascuna delle sigle sindacali CSdL, CDLS e USL; tre quelli nominati dal Congresso di Stato ed uno dal Segretario agli Affari Interni. Per gli otto membri effettivi vengono nominati altrettanti membri supplenti, che subentrano in caso di impedimento o incompatibilità. Per tutti i designati vale comunque la clausola di non essere dipendenti pubblici, o in qualsiasi forma di distacco, o membri di Governo o consiglieri.

La Commissione di Disciplina così composta assume pertanto l'incarico per l’intera legislatura, così come previsto dalla legge n.106 del 2009. Tra le funzioni che le sono attribuite quella di decidere delle azioni disciplinari esercitate dal Capo del Personale, deliberando l'assoluzione del dipendente o l'applicazione della sanzione, di cui determina il grado o la misura. Sanzioni che vanno dall'ammonizione alla censura, alla sospensione dal servizio, fino al licenziamento.





A Palazzo Pubblico insediate anche altre Commissioni. E' stata la volta della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Politiche Giovanili. Al termine delle sedute, sono state elette per la Commissione Pari Opportunità, rispettivamente, quale Coordinatore Lara Cannalire e Nubbia Reggini come Vice Coordinatore. Presidente della Commissione per le Politiche Giovanili Daniela Amici e quale Vice-Presidente Chantal Carlini.