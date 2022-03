RIFORMA GIUSTIZIA A Palazzo Pubblico l'insediamento del nuovo Consiglio Giudiziario

I Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini hanno presieduto nella Sala del Consiglio Grande e Generale l'insediamento del nuovo Consiglio Giudiziario, costituito a seguito dell'approvazione della recente riforma dell'ordinamento giudiziario. E' composto da otto membri, quattro togati e quattro laici. Sono il giudice di terza istanza Luca Barchiesi, i commissari della legge Isabella Pasini, Simon Luca Morsiani e Fabio Giovagnoli; e poi gli avvocati Manuel Micheloni, Alessandra Greco, Lorella Stefanelli ed Emanuele Nicolini. Presenti il Dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio in qualità di Vice Presidente dell'organo garante dell'autonomia e indipendenza della magistratura, e il Segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. “Le funzioni demandate al Consiglio Giudiziario – ricorda la Reggenza – sono molteplici e certamente non semplici ma confidiamo nell'apporto di tutti voi, nelle vostre rispettive competenze ed esperienze, nel vostro impegno e senso istituzionale perché siano adempiute al meglio nell'interesse dell'amministrazione pubblica”. Nel corso della seduta si è proceduto all'adozione del Codice Etico dei Magistrati.

