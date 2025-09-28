AGRICOLTURA A Palazzo pubblico l'udienza per presentare il progetto di valorizzazione degli ulivi di San Marino Il Presidente della Cooperativa olivicoltori sammarinesi Flavio Benedettini: "Dall'ulivo più antico della Repubblica la riproduzione per i sammarinesi"

Buono e sano l'olio extravergine di oliva sammarinese è sempre più apprezzato in Europa e all'estero. Praticata fin dall'età romana, come è emerso dagli scavi archeologici di inizio Duemila, l'olivicoltura in Repubblica è forte delle sue 67 mila piante sparse tra Serravalle, Borgo Maggiore, Domagnano, Faetano e Montegiardino. A Palazzo Pubblico è stato presentato il progetto per la valorizzazione del patrimonio olivicolo sammarinese. In udienza con i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi e il segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, la dirigente dell'Ufficio gestione risorse ambientali e agricole (Ugraa) Giuliana Barulli, il presidente della Cooperativa olivicoltori sammarinesi Flavio Benedettini e i vertici del Consorzio Terra di San Marino. Obiettivo tutelare, studiare e rilanciare il patrimonio olivicolo del Paese, attraverso un approccio integrato che unisce ricerca scientifica, valorizzazione della biodiversità, promozione della qualità agroalimentare e salvaguardia del paesaggio rurale.

"Abbiamo identificato - spiega Flavio Benedettini, presidente della Cooperativa olivicoltori sammarinesi - con un lungo lavoro fatto insieme con l'Ufficio gestione risorse ambientali e agricole gli olivi più vecchi, di questi 12 secolari. Dai 12 siamo andati in collaborazione con il Cnr di Perugia con il carbonio 14 qual è il più vecchio e da lì pensiamo di fare la riproduzione per il vivaio per i sammarinesi che vogliono i figli di quell'ulivo. Da questi ulivi poi faremo una produzione specifica, la qualità è sicuramente la surgina e crediamo che avremo delle grandi soddisfazioni".

“Lo studio che ci viene presentato oggi – ha affermato la Reggenza – è un fondamentale strumento per incoraggiare un modello di sviluppo sostenibile. Accanto alle scelte politiche – hanno aggiunto i Capi di Stato – servono comportamenti quotidiani più rispettosi del nostro ambiente”.

