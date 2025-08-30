VERSO IL 3 SETTEMBRE A piedi da Poggio Torriana alla Basilica del Santo: dai pellegrini un messaggio di pace e speranza Al cammino hanno partecipato i Vescovi delle Diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini. Tre le idee future: un percorso più lungo fino a Pennabilli

Sui passi del Santo Marino: dalla chiesa che porta il suo nome a Poggio Torriana fino al Monte Titano, alla Pieve, luogo di culto principale per la comunità sammarinese. E' il cammino percorso dai fedeli in vista del 3 Settembre. Un momento di riflessione dedicato alla pace e alla speranza al quale hanno partecipato i Vescovi delle Diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini.

"Sulle orme, sulla scia di San Marino, ripercorrendo il suo movimento di ascesa - ha commentato monsignor Domenico Beneventi al termine del pellegrinaggio - anche noi in profondità abbiamo ripercorso il nostro cammino interiore. A partire dai nostri disagi, dalle nostre domande, come San Marino, ci eleva la forza della felicità: liberare tutta la possibilità del bene e della pace che vogliamo in questo momento".

"Siamo partiti con la pioggia - ha raccontato il pellegrino Giovanni Francesco Ugolini - e con le nostre preghiere, dopo un'oretta e mezza, è apparso il sole. Ci è stato anche chiesto, per la prossima volta, di arrivare dalla Pieve a San Leo e da San Leo a Pennabilli. Quindi, per i prossimi anni, probabilmente allungheremo il percorso".

Il cammino, che rientra nelle iniziative legate al turismo religioso, è inserito nelle attività giubilari. Al termine del pellegrinaggio un momento di riposo e preghiera all'interno della Basilica del Santo, insieme al vescovo Domenico Beneventi.

Nel servizio le interviste a Domenico Beneventi (vescovo Diocesi San Marino-Montefeltro) e Giovanni Francesco Ugolini (partecipante pellegrinaggio)

