A pochi giorni dalla Cop26, il Titano affina le strategie della propria partecipazione

Manca davvero poco all'appuntamento di San Marino con la Cop26, la Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. In partenza per Glasgow la delegazione sammarinese, guidata dai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. I primi due giorni della Conferenza saranno dedicati all’assemblea dei Capi di Stato che definirà la linea dei lavori e alla quale parteciperanno i rappresentanti di oltre 120 Paesi, tra cui anche il Titano.

La Reggenza pronuncerà il proprio discorso la mattina del 2 novembre. Dal giorno seguente, si entrerà poi nella fase negoziale con panel e incontri tecnici, a cui parteciperà anche il Segretario di Stato Stefano Canti.









Fine ultimo della missione, in generale, quello di riportare all'attenzione dell'Onu “l’impegno attivo di San Marino riguardo alle strategie messe in atto per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”: a Close Up, l'approfondimento della San Marino Rtv andato in onda ieri sera, emersa la generale consapevolezza che “il Paese stia seminando una buona sensibilità sul tema, calibrando sul proprio territorio, secondo criteri di gradualità e contestualità, la capacità di spingere per il cambiamento e di rispondere – si è detto - anche alle legittime e fisiologiche resistenze che le varie componenti sociali pongono davanti all'innovazione”.

Diventare autonomi sul fronte energetico, implementare il fotovoltaico, abbassare le emissioni di Co2, incentivare la mobilità elettrica, sono solo alcuni esempi del ventaglio di proposte di “un piccolo Paese con un'anima più grande delle sue dimensioni”. Sullo sfondo, il nuovo Piano Energetico per i prossimi tre anni.

Nel video gli interventi a Closeup del Prof. Renato Di Nubila, membro del Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile e Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente.