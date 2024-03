COVID A quattro anni dal lockdown zero contagi sul Titano A Rimini l'assessore Gianfreda traccia un bilancio di che cosa sia cambiato

Sono da poco passati 4 anni esatti dall'annuncio del lockdown in Italia per la pandemia da Covid-19: un periodo difficile da dimenticare. Proprio in concomitanza con questa ricorrenza il cruscotto dell'ISS, che riporta i dati sull'andamento della diffusione del Covid sul Titano, vede azzerati tutti i valori: al momento a San Marino infatti risultano zero persone contagiate, zero ricoverate e non si registrano nuovi decessi.

Pochi giorni fa era intervenuto, con una nota, l'assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Kristian Gianfreda a tracciare un bilancio di che cosa fosse cambiato in questi quattro anni. "Quando il Covid ci ha travolto come Paese, abbiamo sentito dire che la sanità sarebbe diventata la priorità nazionale: invece le risorse messe a disposizione del settore rimangono insufficienti e la cronica mancanza di personale che nel pubblico rimane sottopagato, incentivando così un’emorragia di camici bianchi e di infermieri verso il privato se non all’estero" - scrive Gianfreda. Il secondo punto su cui rimarca è la necessità di organizzare il sistema sanitario perchè possa essere più vicino alle persone.

