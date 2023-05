A Riccione la colonna mobile regionale della Protezione civile del Veneto

Nel video l'intervista alla sindaca Daniela Angelini

L’allerta resta alta anche oggi, in tutto il riminese. Gli allagamenti in A14 hanno portato questa mattina alla chiusura, poco dopo le 9, di diversi tratti in Romagna. Resta chiusa la Statale 16. I livelli idrometrici del fiume Marecchia, a seguito delle precipitazioni notturne, sono aumentati fino a raggiungere un secondo livello massimo di piena che ha comportato nuovamente l’allagamento del parco Marecchia.

La spiaggia è devastata, il maltempo, accompagnato dalla forte burrasca, ha visto il mare salire e arrivare fino alle cabine dei bagnini. A Riccione, dove oggi è arrivata a colonna mobile della protezione civile del Veneto, la situazione è in miglioramento ma l'allerta continua “Questa mattina – ha detto la Sindaca di Riccione Daniela Angelini – sono venuta ad accogliere e ringraziare la colonna mobile regionale della Protezione Civile del Veneto che è appena arrivata a Riccione.

Anche la colonna di Bergamo è intervenuta sostegno dei corpi impegnati nella gestione dell'emergenza meteo. È stata richiesta la possibilità di usare i ripetitori dei radioamatori di San Marino installati sulla Prima Torre per l'ottima copertura che offre da Bologna a Ancona.

Sono oltre cinquanta persone, a cui si sono aggiunti dodici volontari della provincia di Parma. Saranno coordinati da Gian Marco Venturoli, responsabile della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna e interverranno seguendo le priorità indicate dai Vigili del Fuoco per aiutare la città in questo momento di criticità. Sono venuta personalmente per ringraziarli”.

