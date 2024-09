RIMINI A Rimini barchette fucsia per i diritti delle escort Nella città rivierasca 4 escort ogni mille abitanti uomini

A Rimini barchette fucsia per i diritti delle escort.

Centinaia di barchette di carta fucsia hanno fatto capolino dal pomeriggio di ieri in piazza Cavour, Fontana dei 4 Cavalli, piazza dei Sogni e nello specchio d'acqua di piazza Malatesta. Sopra alle barchette di carta era impressa la scritta “Un mare di Escort” e un qr code che rimanda al sito Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa. L'iniziativa è una provocazione per lanciare un messaggio: "Ci sono tante escort da riempire le piazze, ma nessun diritto". Anche Brescia, Padova, Torino e Napoli, come Rimini, si sono risvegliate trovando migliaia di barchette di colore fucsia, sparse per le vie e piazze del centro città.

“Con questa campagna vogliamo portare all’attenzione di tutti quanto sia esteso e popolato il mondo del sesso a pagamento in Italia, anche se fortemente stigmatizzato e privo di ogni diritto e tutela - dichiara Mike Morra Ceo e fondatore di Escort Advisor - le professioniste che vi operano sono così tante da poter riempire le piazze italiane, ecco allora la nostra provocazione di riempire le città con delle barchette simboliche. Le escort in Italia devono poter gridare a gran voce il diritto di vedere riconosciuta la loro professione, come in molti paesi europei. Nonostante numerosi governi si siano succeduti, però, nessuno ha dato ancora davvero ascolto a queste voci”.

Dal sito la classifica che elenca le prime 40 province dove la proporzione della presenza di escort: a Rimini ci sono 4 escort ogni mille abitanti uomini.

