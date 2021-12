A Rimini commozione per l'ultimo saluto a Elly

Dopo Daniele Volanti, amici e parenti hanno salutato anche Elly Mattiuzzo, la 18 enne morta il 4 dicembre scorso in un incidente sulla Sottomontana. Al cimitero monumentale di Rimini c'è stato un momento di raccoglimento attorno al feretro - come riportano i quotidiani locali - coperta di fiori e con i ricordi scritti che i suoi compagni hanno voluto lasciare sulla bara bianca. Tanto silenzio e commozione, così come incredulità, per una tragedia che ha colpito due famiglie e una intera comunità.

Elly e Daniele, che si erano conosciuti sui banchi di scuola del Liceo Volta Fellini di Riccione. Lei in 4^ lui in 5^. La diciottenne aveva lasciato Milano per raggiungere il padre a San Marino e seppur giovanissima, da un anno e mezzo era entrata a far parte dello staff tecnico della Federazione Sammarinese roller sport. Oggi la cremazione.

