A Rimini la firma del protocollo per l’istituzione e la gestione dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata

Firmato, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il protocollo per l’istituzione e gestione dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata Tra i firmatari i Comuni di Rimini, Bellaria Igea-Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e si aggiunge rispetto al precedente protocollo, Santarcangelo di Romagna. La firma del protocollo va ad ufficializzare l'istituzione e la gestione condivisa dell'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, progetto che rientra nelle finalità della Legge Regionale 18/2016 recante “Testo unico per la promozione della legalità e per a valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” e in particolare nelle previsioni dell’art. 7 della legge stessa e prefigura interventi importanti per contrastare l’infiltrazione mafiosa nel territorio.

Aperto all’adesione da parte di altre istituzioni ed enti locali, il Protocollo è un primo passo concreto verso la formazione di una rete territoriale di presidio e difesa dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. Alla firma, a Teatro Amintore Galli, erano presenti sindaci e assessori dei comuni e il Prefetto Giuseppe Forlenza. “Accolgo con estremo interesse - ha detto il Prefetto- la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra alcuni rilevanti Comuni del nostro territorio per l’istituzione e la gestione di un Osservatorio sulla Criminalità Organizzata. Conoscevo la pregressa attività dell’Osservatorio, già peraltro meritevole, ma la decisione di istituzionalizzare forme, modalità e contenuti dell’impegno non può che suscitare grande attenzione per la capacità e la volontà di voler ricondurre all’interno di un sistema strutturato, il particolare bagaglio cognitivo ed esperienziale fin qui acquisito, che certamente costituirà fondamenta per quello ancora più corposo che si consoliderà nel futuro. La circostanza che ciò sia stato programmato stato programmato in occasione della “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, credo possa essere letto anche come una sorta di “giuramento di fedeltà” alle istituzioni nel non venire mai meno al forte impegno assunto.

Nel video l'intervista al sindaco di Rimini Andrea Gnassi, ed al coordinatore dell'Osservatorio Ivan Cecchini



