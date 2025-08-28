A Rimini overtourism o spiagge vuote? Il paragone con San Marino

Agosto va verso la fine e viene voglia di fare un primo bilancio della stagione turistica estiva, a Rimini e a San Marino. In Riviera – riferisce il sindaco Jamil Sadegholvaad – maggio e giugno hanno registrato buoni numeri rispetto al 2024. Mentre da luglio c'è stata una spaccatura: dapprima si parlava di overtourism, con Rimini in testa alle città italiane, e poi di spiagge semi-deserte. “La verità sta nel mezzo – commenta il primo cittadino –. Una lieve flessione c'è stata, ma non ci lamentiamo. Agosto sta andando bene”.

E sul Titano? "L'overtourism in Italia in realtà lo possiamo considerare a Venezia e in pochi altri posti - sottolinea - il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati -. Non posso dire che la stagione è andata male. Un dato su tutti è quello degli alberghi: più o meno è nella norma rispetto agli anni precedenti. C'è stata una flessione negativa nelle zone costiere della Romagna, ma noi abbiamo tenuto. Probabilmente San Marino è diventato più di prima una meta turistica".

Il dato positivo che accomuna Rimini e San Marino è la presenza sempre crescente di turisti stranieri. Il Titano – rileva il segretario Pedini Amati – sempre più spesso rientra negli itinerari della Penisola italiana e si è svincolato dall'assunto “i turisti arrivano solo con il brutto tempo”.

"Penso che sia un'estate tutt'altro che negativa - assicura Sadegholvaad -. E' stata un'estate con normali evoluzioni nelle presenze turistiche, abbiamo un segno decisamente positivo per quanto riguarda il turismo estero: questo ci conforta molto anche perché si stanno facendo sforzi importanti a sostegno delle politiche di promozione commerciale sui voli. Se c'è stata una flessione per i motivi noti sul turismo italiano, devo dire che quel turismo estero ha compensato ampiamente".

"C'è stato un incremento a San Marino degli stranieri - conclude Pedini Amati -: americani, austriaci, tedeschi stanno ritornando, quelli sono 'altospendenti' e quindi non lamentiamoci sempre di tutto, cerchiamo come si fa in Romagna a rimboccarci le maniche e andare avanti".