COVID-19 A Rimini spiagge affollate e alberghi pieni, ma la sicurezza rimane il nodo principale

Un agosto di ripresa per il turismo riminese con alberghi, ristoranti e spiagge che tornano a riempirsi. Unica preoccupazione: il Covid che continua la sua lenta avanzata. Ma un piano di vigilanza e prevenzione è già pronto per affrontare la settimana più affollata dell'anno, fa sapere il Prefetto Giuseppe Forlenza. Distanziamento, mascherine al chiuso e green pass rimangono d'obbligo per poter trascorrere serenamente le vacanze. I primi a dover rispettare le norme: i proprietari delle strutture. E con il tutto esaurito per la settimana di Ferragosto i controlli sulla sicurezza si intensificano. Ma se le norme anti-Covid vengono rispettate, i turisti non rinunciano alle vacanze.

Nel video le interviste al bagnino Gabriele Pagliarani e ad alcuni avventori

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: