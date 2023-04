A Roma Vigili Fuoco da tutta Europa: una delegazione anche da San Marino Si tratta dell'iniziativa 'Roma 2023' organizzata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal 14 al 25 aprile con convegni, seminari ed esercitazioni per condividere conoscenze e competenze

Dieci giorni di appuntamenti che porteranno a Roma delegazioni dei Vigili del Fuoco da tutta l'Europa. E' l'iniziativa 'Roma 2023' organizzata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal 14 al 25 aprile con convegni, seminari ed esercitazioni per condividere conoscenze e competenze, e momenti di informazione e sensibilizzazione aperti a tutta la cittadinanza.

A Roma saranno presenti oltre 150 delegati in arrivo da Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna. Ci saranno anche i vigili del fuoco del Vaticano, mentre quelli dell'Ucraina saranno collegati in videoconferenza.

L'obiettivo dell'iniziativa, dice il capo del Dipartimento Laura Lega, è quello di "creare un momento di incontro e scambio tra i Vigili del fuoco italiani e i colleghi europei in modo da stimolare confronti tecnici e tematici a proposito del nostro lavoro: dalla dotazione tecnologica ai servizi di pronto intervento, dall'addestramento al mantenimento della capacità operativa, passando per la sicurezza, la prevenzione incendi e la tutela sanitaria. Ed è un'occasione preziosa per promuovere tra i cittadini iniziative di educazione alla sicurezza e una maggiore conoscenza dei Vigili del fuoco".

