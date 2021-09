A San Marino 5 nuovi contagiati da ieri: 60 positivi attivi

Sono 5 i nuovi contagiati rilevati a San Marino, dunque salgono a 60 i positivi attivi, in virtù dell'unica guarigione nelle ultime 24 ore e i tre ricoverati. In Italia blitz della polizia di Stato contro i no vax, con perquisizioni a Milano, Roma, Venezia, Padova, Bergamo e Reggio Emilia. Gli indagati figurano membri attivi di un gruppo Telegram denominato “I guerrieri”, nel quale venivano progettate azioni violente da realizzare, anche con l'uso di armi ed esplosivi fai da te, in occasione delle manifestazioni contro il Green pass organizzate in tutta Italia, in particolare quella in programma nella capitale questo fine settimana. Nelle chat si leggono incitamenti ad aggredire i giornalisti per primi, e a “far saltare i furgoni delle tv”.

La presidenza della Cei, Conferenza episcopale, ha inviato una comunicazione ai vescovi affinché invitino alla vaccinazione tutti i fedeli e, in particolar modo, gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da un maggior rischio di contagio. Le autorità locali di Sydney, Australia, da 10 settimane in lockdown per contrastare l'epidemia da Covid-19, hanno fatto sapere che le misure saranno allentate solo se si raggiungerà l'obiettivo del 70% di popolazione vaccinata. Anche il governo giapponese ha deciso la proroga dello stato di emergenza fino a fine settembre per 19 prefetture del Paese, incluse Tokyo e Osaka. Le infezioni hanno mostrato picchi di 25mila casi al giorno intorno a metà agosto, e preoccupa l'aumento dei pazienti in intensiva.