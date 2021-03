AGGIORNAMENTO A San Marino 519 positivi attivi, oltre 10mila i vaccini somministrati 55 i nuovi casi e aumenta la pressione sulla terapia intensiva. Alto anche il numero delle guarigioni: 51

Nuovo picco degli attuali positivi in territorio: sono 519, quota già raggiunta di recente. Sul fronte dei nuovi casi, 55 i contagi rilevati su 358 tamponi, con un tasso di positività ancora oltre la soglia: al 15,36%. Allo stesso tempo, però, è alto anche il numero di guariti in una giornata: 51. Tra gli aspetti su cui porre l'attenzione, la situazione ospedaliera perché aumenta la pressione sulla terapia intensiva che passa da 8 a 9 pazienti. In totale sono 39 i ricoverati, 30 dei quali nel reparto Covid. Nessuno è deceduto: 84 le vittime dall'inizio della pandemia.

In parallelo si va avanti con le vaccinazioni. 10.308 le dosi somministrate dall'inizio della campagna; 822 solo nella giornata di ieri. 1.675 persone hanno già ricevuto la seconda dose.

In Emilia-Romagna 2.269 nuovi contagi, su oltre 33.200 tamponi. Il rapporto tra positivi e test è del 6,8%. La Provincia di Rimini è al quinto posto per nuovi casi, con 194 contagi. 34 i decessi in Regione, 2 dei quali nel Riminese. Diminuiscono i ricoveri nei reparti Covid. Nell'intera Italia 23.839 i casi e 380 vittime in 24 ore.





