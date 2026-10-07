CUCINA A San Marino approda il laboratorio di cucina di AzzuChef Protagonista la pasta fresca, con ingredienti 100% del territorio

"La cucina non è solo ricette, ma è anche emozioni da condividere", questo il motto di Azzurra, in arte AzzuChef, che conduce un laboratorio di cucina molto particolare.

"Oggi facciamo un Cooking lab, io li chiamo così, miei laboratori di cucina pratici, con tante persone, e faremo pasta fresca, quindi siamo nella Romagna più immersiva, e nello specifico prepareremo tagliatelle che poi porteranno a casa tutti i partecipanti e potranno degustarli, oppure metterli in freezer, e quando vorranno le potranno degustare con i propri cari, e poi in live cooking faremo dei cappelletti con fonduta di parmigiano, zucca e salsiccia croccante", spiega Azzurra Gasperini, che continua parlando della sua storia:

"In realtà , io non so se sapete, ma sarei ingegnere nella vita, e ho mollato tutto per seguire quella che è sempre stata la mia passione, ovvero la cucina. Diciamo che la mia missione da sempre è quella di avvicinare tutte le persone, secondo me, in un'arte, forse l'arte più bella che ci sia".

Il menù ha qualcosa di speciale, è realizzato con ingredienti al 100% sammarinesi ed è una vera emozione per Azzurra trovarsi a San Marino e assaporare la cucina del territorio: "Sono molto emozionata perchè questa per me è una vera e propria trasferta, e poi soprattutto ho avuto modo di assaporare i gusti sammarinesi".

Il laboratorio si svolge al SEM di Dogana nell'ambito del progetto "Dalla Terra alla Tavola", promosso dalla Segreteria per il Territorio con la sinergia di USOT, Ristoratori e Consorzio Terra di San Marino.

Dichiara Alessandro Zanotti di USOT: "Per noi è importante perchè vorremmo che i prodotti di San Marino, quindi tutta la filiera che ne fa parte, nel tempo diventasse una sorta di brand identity per San Marino, quindi un modello che ci fa riconoscere al di fuori dei nostri confini e che invita il turista, ma anche chi abita attorno a noi, a venire da noi, a provare, visitarci, a conoscerci".



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