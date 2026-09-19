ARTE DEL CUCITO A San Marino arriva l'arte antichissima del cucito giapponese Ospite della Bottega della Creatività, la Maestra Reiko Kato per una 3 giorni di laboratori e formazione

Un lavoro che gratifica e che in qualche modo cura l'anima. È un'arte che si tramanda da generazioni. il cucito giapponese, approdato in questi giorni a San Marino alla Bottega della Creatività di Dogana con un evento dedicato e la partecipazione della Maestra Reiko Kato. Quello di Romina Pentucci è il primo negozio sul Titano ma anche primo in Italia specializzato nelle tecniche di cucito giapponese.

La titolare ha fortemente voluto questa 3 giorni di attività formative e laboratori guidati da Reiko Kato, i partecipanti sono 25 e vengono da tutto il mondo. La Maestra giapponese è una figura di rilievo internazionale soprattutto in due specialità: il quilting e l'appliquè, che contribuiscono a creare coperte e decorazioni in tessuto con grande precisione.

“Mi sento molto fiera, anche di partecipare a questo laboratorio a San Marino, perché in giappone cucire a mano è una tradizione antica , quindi avere la possibilità di conoscere persone di altre culture, viaggiare, per insegnare una tradizione della mia cultura, mi gratifica molto”, il commento di Reiko Kato.

Come spiega Romina Pentucci, l'arte del cucire a mano è una cura, un momento di relax per cui bastano ago, filo e un pezzo di stoffa. Ideale per rallentare i ritmi frenetici del quotidiano.



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