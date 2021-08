A San Marino aumento contenuto di nuovi contagiati: 9 nel fine settimana

Nel fine settimana di ferragosto sono 9 i nuovi casi di contagio rilevati a San Marino. 10 le persone guarite, in totale i positivi attivi sono 64 ma 4 sono fuori territorio. Riguardo ai ricoverati, tra oggi e domani saranno sottoposti a tampone di verifica i 7 ospiti del Casale La Fiorina, ricoverati in via precauzionale e che dunque potrebbero anche essere dimessi. Inoltre c'è una persona in terapia intensiva, sotto casco. In Italia restano Sardegna e Sicilia le due regioni col tasso di occupazione delle terapie intensive più alto d'Italia, rispettivamente al 10% e al 9%. Ha fatto discutere anche il concerto del rapper di Olbia, Salmo, che si è esibito davanti a migliaia di persone assembrate, molte delle quali senza mascherina. I Nas, d'intesa col ministero della Salute, hanno controllato villaggi turistici, campeggi e agriturismo: 17 le chiusure, 301 le violazioni penali e amministrative, su 724 attività. In particolare, rilevata la mancata attuazione delle misure anti-Covid. E mentre la commissione tedesca sui vaccini cambia la sua valutazione ed ora indica come opportuno il vaccino anti-Covid su tutti i bambini, dai 12 anni in su, in Cina diminuiscono per il sesto giorno i nuovi casi di contagio, ai minimi dal 24 luglio. Sotto controllo gli ultimi focolai, grazie a test di massa e ritardando l'apertura delle scuole.