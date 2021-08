TURISMO VACCINALE A San Marino da tutto il mondo per ricevere una dose di vaccino Lunghissimo l'elenco dei Paesi, provenienti da tutti e cinque i continenti. Nelle ultime 24 ore 7 i nuovi positivi, su 175 tamponi eseguiti

E' stato dimesso uno dei ricoverati, si trattava di uno degli ospiti del Casale La Fiorina portati in ospedale in via precauzionale, e che si è negativizzato. I ricoverati dunque sono 8, di cui uno in terapia intensiva, stabile, nonostante le sue condizioni di salute siano severe. 7 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, quando i tamponi eseguiti sono stati 175, per un tasso di incidenza del 4%. 5 i guariti, 5.082 in totale. L'alto numero di tamponi si spiega poiché l'Iss è in allerta sugli eventuali, nuovi picchi di contagio post ferragosto. Sono dunque 66 i positivi attivi in territorio, di cui 5 seguiti in Italia.

Appena due in più le vaccinazioni da ieri, giunte a 46.067, ma tra fine agosto e settembre sono già stati fissati due giorni durante i quali saranno somministrate circa 700 dosi, prevalentemente Pfizer. 22.360 le persone che hanno ricevuto una prima dose, 23.707 con seconda dose o dose unica, per il 51,6% sono femmine, maschi nel 48,4% dei casi. Discorso a parte per le somministrazioni ai turisti, sono 1.856, 17 più di ieri, e l'elenco di chi si è presentato dall'estero per ricevere un vaccino è davvero lungo, da tutti e cinque i continenti. In prevalenza si tratta di turisti europei, soprattutto da Germania, Austria, Svizzera, ma anche Francia e Olanda. Recentemente si sono aggiunti altri Paesi più lontani, come Madagascar e Mongolia.

Ecco l'elenco completo dei Paesi di provenienza dei turisti del vaccino:

EUROPA: Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Romania, Ucraina, Ungheria

ASIA: Arabia Saudita, Armenia, Cina, Corea, Dubai, Filippine, Giappone, India, Iran, Israele, Kazakistan, Mongolia, Thailandia, Turchia

AFRICA: Tunisia, Marocco, Madagascar, Congo, Algeria

AMERICA: USA, Canada, Saint Kitts & Nevis (Caraibi), Brasile, Bolivia, Ecuador, Repubblica Dominicana, Argentina, Messico, Perù, Colombia, Paraguay, Venezuela, Panama, Cuba

OCEANIA: Nuova Zelanda, Australia.



