SOCIETÀ A San Marino è "caro badanti": sempre più anziani in difficoltà Differenze previdenziali con l’Italia spingono i salari sul Titano verso l’alto anche del 40% sulla retribuzione mensile. Ivan Toni (Fups-Csdl): "Il 90% delle famiglie ricorre all’aiuto di figli e parenti per pagare le collaboratrici"

Oltre all'inflazione, alla perdita di potere d'acquisto e ai problemi sociosanitari, molti anziani di San Marino devono affrontare il rincaro del costo delle badanti. A testimoniarlo sono gli stessi pensionati che si rivolgono alle associazioni sindacali per chiedere supporto. Come racconta Ivan Toni, Segretario della Fups-Csdl, il problema è emerso negli ultimi 2/3 anni ed è legato all'aumento delle retribuzioni e delle garanzie concesse alla categoria nella vicina Italia.

"Mentre le badanti - spiega - qui nella Repubblica di San Marino sono considerate collaboratrici, in Italia adesso sono considerate lavoratori subordinati a tutti gli effetti e quindi sviluppano tutti quei diritti tipo le indennità di malattia, le ferie pagate, eventuali periodi di disoccupazione che a San Marino non sono previsti".

Concretamente queste persone, una volta a riposo, se hanno lavorato in Italia potranno avere assegni anche di 800 o 900 euro al mese. A San Marino, invece, riceveranno un assegno calcolato con il metodo contributivo, che produce pensioni da 150/200 euro al mese in media. Una differenza cospicua.

Quindi quelle che hanno deciso di rimanere sul Titano, spiega ancora il sindacalista, "hanno cercato di monetizzare la cosa passando dai 850/900 euro al mese di 2 anni e mezzo- 3 anni fa ai 1.300 euro di oggi". Si tratta quindi di un "grosso esborso da parte delle famiglie e questo comincia a diventare un problema in molte famiglie".



La situazione è ulteriormente peggiorata con la riforma Igr del 2025. L'eliminazione degli abbattimenti forfettari, infatti, porterà le badanti dal pagare da circa 100 euro all'anno di tasse a 800 se non 1000 euro. Questo perché si tratta di persone che solitamente spendono poco in territorio, visto che hanno vitto e alloggio pagato. Questi ulteriori costi si riversano quindi sulle famiglie.

Per questo la Fups aveva chiesto un intervento per tutelare le badanti e di conseguenza le famiglie degli assistiti. "La normativa - spiega ancora Toni - stabilisce che se l'anziano non è autosufficiente e o prende ad esempio l'assegno d'accompagnamento - caso sempre più raro - è esentato dalla riforma a SMAC. Noi abbiamo chiesto come Centrale Sindacale Unitaria un'interpretazione autentica all'Ufficio Tributario di cosa intendesse per non autosufficiente, cioè se basta il certificato del medico di base per poter avere lo sgravio fiscale, così come succede già nelle normative IGR. "A tre mesi non abbiamo ancora avuto nessun tipo di risposta - denuncia il sindacalista - perché quella sarebbe una soluzione".

A questo va aggiunto che dagli anni del Covid le pensioni non vengono più adeguate seguendo l'inflazione, con una perdita del potere d'acquisto stimata in circa il 15%. Tutto questo ha portato ad una situazione in cui "il 90% circa degli anziani che hanno una badante la pagano grazie al supporto dei figli e degli altri famigliari".

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