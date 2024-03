SPETTACOLI E CONGRESSI A San Marino è tempo di magia: stasera il Gran Gala al Nuovo di Dogana La 25esima edizione del Festival Internazionale della Magia, sul Titano per tutto il weekend

Un tocco magico e si accende l'entusiasmo. San Marino diventa il palcoscenico della 25esima edizione del Festival Internazionale della Magia, sul Titano per tutto il weekend, con il patrocinio della Segreteria Turismo. Il viaggio alla scoperta dell'illusionismo parte dal Kursaal con un ricco programma di spettacoli e congressi. Si può anche imparare dai migliori maestri. In centro storico è la street magic che strega i turisti a passeggio.

La manifestazione organizzata dal mago Gabriel ha già visto ieri sera uno dei momenti più emozionanti, l'ambito Trofeo Arzilli: concorrenti di fama internazionale si sono sfidati a colpi di illusionismo in due categorie, scena (il mago è sul palco lontano almeno 4 metri dal pubblico) e close-up (o micromagia, il mago è vicino al pubblico). Stasera l'appuntamento clou con il tradizionale Gran Gala, condotto da Enzo Iacchetti al Teatro Nuovo di Dogana: sul palco alcuni dei migliori maghi del mondo per sorprendere il pubblico con elaborate performance e non mancheranno le risate, grazie alla presenza del comico Raul Cremona.

Il Festival si chiuderà con il Family Show, domani pomeriggio al Kursaal: uno spettacolo pensato per famiglie e bambini, perché la magia non ha età.

