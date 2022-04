COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ "A San Marino esiste un'emergenza rispetto alle violenze sul luogo di lavoro e private" Per ex Reggente Simoncini si profila una imminente denuncia penale per molestie e l'azione di sindacato promossa da Uds

Questione di ore o, al massimo, giorni e la denuncia all'ex Reggente Simoncini verrà depositata. Diversi i reati, afferenti le presunte molestie sessuali che, verosimilmente, verranno contestati: alcuni sono procedibili d'ufficio, altri a querela di parte. Nella delicatissima e controversa vicenda potrebbero avere un peso le eventuali testimonianze ma al momento nessun fascicolo è stato aperto e quindi Simoncini non è indagato e non ha neppure incaricato un legale per la sua difesa. Prima ancora di un eventuale procedimento penale l'ex Reggente dovrà tuttavia affrontare la, oramai certa, azione di sindacato che l'Unione Donne Sammarinesi ha deciso di promuovere.

“Per noi – dichiara la Presidente Uds Karen Pruccoli – è doveroso intraprendere questa strada per accertare i fatti e non si tratta di una dichiarazione di condanna preventiva”. Alla stesura dell'atto, spiega, sta lavorando un pool di avvocati. La presentazione è attesa entro il 14 aprile, data di scadenza dei termini. Spetterà poi al Collegio Garante valutare innanzitutto l'ammissibilità del ricorso. Intanto prende posizione anche la Commissione per le Pari Opportunità secondo la quale recenti fatti di cronaca dimostrano che a San Marino esiste un'emergenza rispetto alle violenze sul luogo di lavoro e private. Doveroso – afferma - sostenere chi ha il coraggio di segnalare e far emergere queste vicende. La commissione si augura venga fatta chiarezza al più presto – non sui social o nei bar - ma nelle sedi adeguate come richiede la dignità delle persone coinvolte.

