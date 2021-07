CORONAVIRUS A San Marino i positivi al Covid-19 passano da 2 a 4 Sono tutti a domicilio. In Italia discussione sul nuovo decreto anti-Covid e Green Pass

In Repubblica sono raddoppiati, nelle ultime ore, i positivi al Covid-19, da 2 sono passati a 4. C'è attesa in Italia per il nuovo decreto anti-Covid, che dovrebbe essere varato in settimana e dovrebbe prevedere anche nuove disposizioni, compreso un Green Pass allargato. La politica però è divisa, secondo la Lega ha senso per i grandi eventi, per entrare allo stadio o in discoteca, non al ristorante. Intanto sono oltre 27 milioni gli italiani totalmente vaccinati, pari al 50,02% della popolazione con più di 12 anni. La somministrazione delle prime dosi è crollata, meno di 100 mila al giorno.

In Emilia Romagna è sempre Rimini la provincia col maggior numero di positivi al giorno, ieri 63, per il presidente della Regione Bonaccini l'obbligo vaccinale andrebbe esteso per il personale scolastico, e “un medico e un infermiere che non si vaccinano – aggiunge – dovrebbero cambiare mestiere”. Nonostante gli oltre 54mila contagi al giorno, in Inghilterra è scattato il Freedom Day, abolite tutte le restrizioni, gli esperti si attendono almeno 100mila positività giornaliere a seguito della riapertura totale, anche il premier Johnson è in quarantena. In Francia due centri vaccinali sono stati vandalizzati durante le proteste del weekend contro la stretta anti-Covid annunciata da Macron.

