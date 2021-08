A San Marino i positivi salgono a 48, l'unico ricoverato non risulta essere vaccinato

Sono 48 i positivi a San Marino, di cui sempre 3 fuori territorio, i 4 in più risalgono a sabato, ieri nemmeno uno. Resta sempre un solo ricoverato in ospedale, che risulta essere non vaccinato, anche se dall'Istituto sicurezza sociale non rilasciano alcun tipo di informazione a tal proposito. In Italia sale il tasso di positività al 3,17%, così come terapie intensive e ricoveri. Anzi, secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti occupati da pazienti Covid. Era al 2% ed era rimasta così fino al 25 luglio.









Terapie intensive al 3% dopo settimane di stabilità al 2%. Negli ultimi contratti di fornitura con l'Unione Europea i vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna risultano più cari, mentre l'Oms sostiene che la risposta immunitaria che si ha con due dosi di AstraZeneca è minore rispetto a quella osservata col mix di vaccini, ossia prima dose AstraZeneca e la seconda a Rna. E' bene ricorrere al mix, puntualizza però l'Oms, solo in particolari situazioni di interruzione nelle forniture, visto che gli studi sono su un campione limitato. Il Covid torna anche a Wuhan, dove tutto era iniziato. 7 lavoratori migranti risultano positivi e finiscono in ospedale per i trattamenti. In Cina le autorità di Pechino decidono di rinviare l'apertura delle scuole. Il governo britannico di Johnson infine si prepara ad un piano per la somministrazione di una terza dose di vaccini anti-Covid da riservare, per ora, alle “persone più vulnerabili”.