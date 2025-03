CAMBIAMENTI SOCIALI A San Marino il crollo delle nascite: calo del 40% in 10 anni Crisi demografica e politiche familiari, il convegno di RF su un argomento di grande attualità

Nonostante abbia variabili statistiche prevedibili e su dati certi, tra tutte le scienze la demografia è quella meno ascoltata. Spinta dall'evidenza dei numeri la tavola rotonda promossa da RF mette a confronto più voci su un argomento di grande attualità, come evidenzia la rilevanza mediatica sulla possibile chiusura della scuola di Chiesanuova.

La modifica delle dinamiche familiari al centro dell'intervento di Chiara Saraceno, Prof.ssa Emerita dell'Università di Torino, che nel sottolineare l'aumento dell'aspettativa di vita si è soffermata sul cambiamento sociale derivato da famiglie più piccole, con relazioni intergenerazionali solide con un focus sull'evoluzione del ruolo della donna.

Il Vescovo di San Marino, S.E. Domenico Beneventi, ha parlato dell'importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società, senza le quali le comunità si indeboliscono.

Sullo sfondo i dati presentati da Mauro Sammaritani, Responsabile Sezione Statistica: numeri che evidenziando un significativo calo delle nascite negli ultimi anni e la necessità di monitorare questa tendenza.

Miriam Farinelli, già Direttore di Ostetrica e Ginecologia dell’Ospedale di San Marino, mette in luce quella drammatica riduzione, del 40% negli ultimi dieci anni. Ha parlato della sfiducia delle giovani coppie nel futuro e della cultura poco favorevole alla famiglia. Il convegno ha messo in evidenza la complessità della crisi demografica a San Marino e la necessità di politiche efficaci per incentivare le nascite e sostenere le famiglie. Servono però interventi precisi, ed il confronto è servito a dare nuovo vigore a proposte già presentate.

Analizzata anche la situazione occupazionale femminile; Enzo Merlini, Segretario Generale CsDL, ne ha evidenziando la precarietà, situazione che influisce sulla decisione di formare una famiglia.

