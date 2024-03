A San Marino il Master in Medicina Geriatrica "Giancarlo Ghironzi" alla sua dodicesima edizione

Nel video le interviste a Giuseppe Bellelli, Università MIlano-Bicocca, Carlo Renzini, Dirett del Master.

Confusione, disorientamento, difficoltà a mantenere l'attenzione o disturbi del comportamento come agitazione, allucinazioni o assopimento: sono i principali sintomi del Delirium, condizione che può colpire i pazienti ricoverati, prevalentemente anziani. Si stima che ne sia interessato 1 paziente su 5, ma lo stato rimane spesso sottovalutato e non diagnosticato. Lo studio di questa condizione è al centro del terzo modulo del Master in Medicina Geriatrica "Giancarlo Ghironzi" organizzato dalla Associazione sammarinese di geriatria e le università di Ferrara e San Marino.

"E' un problema di sanità pubblica" spiega il professor Giuseppe Bellelli dell'Università Milano - Bicocca. Il master è una occasione di alta formazione per la tutela della salute dell'anziano. Da quest'anno il comitato scientifico ha scelto di approfondire anche la psicogeriatria perchè il paziente ha bisogno di un intervento specialistico per la sua età e per la sua condizione sia fisica che psichica. A San Marino si stima che il 23% della popolazione abbia oltre 65 anni, e di queste 8mila persone, 300 sono affette da Alzheimer.

