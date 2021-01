A San Marino il record di casi attivi nella seconda ondata

39 guariti ma 41 nuovi contagi, su 285 tamponi eseguiti nella giornata di ieri. Sale intanto di 4 unità, a quota 344, il numero delle persone attualmente positive al Covid, in Repubblica. Stesso aumento anche per i ricoverati che sono 24, di cui 14 in area medica e 10 in terapia intensiva, con livello di saturazione stabile, ma alto, all'83%. 320 i sammarinesi in isolamento domiciliare. Zero decessi da ormai 3 giorni, 64 quelli dall'inizio della pandemia, di cui 22 nella seconda ondata a partire da luglio e 4 dall'inizio del 2021.





Nessun segno di flessione nella curva del contagio a San Marino che anzi ha registrato una progressiva, sia pur lieve, crescita dopo le festività natalizie attestandosi sui livelli dello scorso 16 aprile e raggiungendo con quota 344 il record dei casi attualmente positivi della seconda ondata che precedentemente era stato il 3 e 4 dicembre con un picco di 335.