FESTEGGIAMENTI A San Marino il San Silvestro è bagnato e fortunato Tutti in centro per “Cuori in Piazza. Per un nuovo anno più dolce"

Il colpo d'occhio, su Piazzale lo Stradone, nel centro storico di San Marino. è di grande impatto. La pioggia non ha frenato la voglia di aspettare insieme il 2024 con musica e show dal vivo. “Cuori in Piazza. Per un nuovo anno più dolce" ha trasformato il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, con il suo format a misura di famiglia e la colonna sonora affidata al Djset di Mr. Lory G e le gag dell'imitatore televisivo Antonio Mezzancella che ha giocato con la piazza sfidando la memoria con le sigle dei cartoni animati più amati. Non ha rovinato, la pioggia a dirotto, il party band degli Showzer, che hanno scaldato la piazza con il loro live concert in attesa della mezzanotte. Ritmo ed energia: la musica prende a tal punto la piazza che il conto alla rovescia passa in secondo piano e ci si ferma d'improvviso, allo scoccare della mezzanotte, per il brindisi augurale con il tradizionale spumante accompagnato da una dolce fetta di pandoro o panettone. Questo in piazza, mentre il brindisi nei ristoranti, sold out quelli in centro storico, è all'asciutto, annaffiato solo dallo spumante, mentre continuano ad arrivare in tavola portate a base di pesce, che ha surclassato quest'anno la tradizione delle lenticchie. Poi tutti in piazza, per dare il benvenuto al nuovo anno in allegria e spensieratezza.

