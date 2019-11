A San Marino importante seminario sulle malattie rare

Nel video l'intervista a Franco Santi, Segretario alla Sanità.

Aspettando le celebrazioni per le due Giornate della Disabilità del 2 e 3 dicembre, la Segreteria di Stato per la Sanità insieme ad Iss e CSD ONU, promuove un focus sulle malattie rare con il seminario di approfondimento, in programma domani pomeriggio al Teatro Titano, relativamente al percorso di cure su queste patologie, grazie alla presenza di professionisti provenienti dall'ospedale Gaslini di Genova, medici sammarinesi e rappresentanti dell'Associazione FOP Italia.

Un momento formativo ed informativo avviato su iniziativa di due genitori sammarinesi fortemente impegnati nella sensibilizzazione al tema delle malattie rare. Sabato 30 novembre già sold out la serata musicale di beneficenza "Note per la FOP", che si terrà al Nuovo di Dogana: il ricavato sarà devoluto interamente a favore della ricerca e della cura della Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, che conta pochissimi casi in Italia ed uno sul Titano.

Nel video l'intervista a Franco Santi, Segretario alla Sanità.