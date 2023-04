A San Marino l'Inter Union Meeting Soroptimist: al centro diritti umani e uguaglianza di genere

“We stand up for women” (ci alziamo in piedi per le donne): è il motto del Soroptimist Europa che, da sempre, si batte per diritti umani e uguaglianza di genere, contro ogni discriminazione e violenza. A San Marino l'Inter Union Meeting: evento a cui partecipano governors e presidenti delle unioni e dei club soroptimisti di diversi Paesi europei, riunite per confrontarsi sia su questioni organizzative che sociali, in vista di un nuovo evento a Bratislava il prossimo ottobre. Al centro tematiche come la lotta alla violenza di genere e la situazione in tema di parità, spiega Iris Burkhalter Treichler, vicepresidente Soroptimist Svizzera.

Durante i tre giorni di evento sul Titano previsti incontri con le più alte istituzioni del Paese. Si tratta di un appuntamento "molto importante che ci onora - afferma la presidente del Soroptimist Club San Marino, Maria Domenica Michelotti - e che, per la prima volta, si svolge proprio in Repubblica".

"Siamo un'associazione di donne per le donne, per esserci quando hanno bisogno", dice Isabella Gumpert, deputy governor del Soroptimist Club San Marino, che ricorda i progetti messi in campo per un pubblico femminile ma non solo. Perché l'organizzazione si occupa, ad esempio, di sostenibilità guardando alle nuove generazioni.

Nel servizio le interviste a Iris Burkhalter Treichler (vicepresidente Soroptimist Svizzera), a Maria Domenica Michelotti (presidente Soroptimist Club San Marino) e a Isabella Gumpert (deputy governor Soroptimist Club San Marino)