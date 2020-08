A San Marino la cerimonia per ringraziare chi ha prestato la propria attività durante l'emergenza sanitaria

A San Marino la cerimonia per ringraziare chi ha prestato la propria attività durante l'emergenza sanitaria.

Oggi, alle 17:15 in Piazza della Libertà, la cerimonia pubblica di riconoscimento e gratitudine per coloro che hanno prestato la propria attività professionale e di volontariato durante l'emergenza Covid. Presenti i Capitani Reggenti e i Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Interni, Sanità e Territorio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rivedi la cerimonia

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Affari Esteri

I più letti della settimana: