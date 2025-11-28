RAPPORTI ITALIA SAN MARINO A San Marino la decima “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” "Salute, cultura e innovazione”. Nei ristoranti della Repubblica verranno proposti i piatti della tradizione regionale italiana abbinati con i vini del Titano

Una masterclass sulla regina della tradizione, la lasagna, a cura degli chef stellati Luigi Sartini e Stefano Ciotti, la conferenza “I Piaceri della Carne: dalla Romagna al Montefeltro, celebrando la cucina dei territori come patrimonio culturale, sociale e identitario". Prende il via a San Marino la decima edizione della settimana della Cucina Italiana nel Mondo da oggi al 2 dicembre. Il calendario degli eventi è stato presentato oggi nella sede diplomatica italiana dall'ambasciatore Fabrizio Colaceci insieme ad Alan Gasperoni, in rappresentanza del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, Stefano Piva, Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina per San Marino, Denis Cecchetti, Presidente Associazione San Marino - Italia ed Alessandro Zanotti, coordinatore Usot. Tutti d'accordo sul potere attrattivo del patrimonio comune: la cucina ma anche del suo ruolo sociale e fattore cruciale per la salute e il benessere.

"Un grande gioco di squadra - ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci - per realizzare una settimana nella cucina italiana che debba sottolineare l'innovazione, la sostenibilità e direi anche la capacità sociale della cucina italiana di mettere tutto insieme. Mangiare bene è anche un modo di vivere bene e di essere in salute".

Nei ristoranti della Repubblica verranno proposti i piatti della tradizione regionale italiana abbinati con i vini del Titano: dalle venete sarde in saor alla laziale coda alla vaccinara. Il 5 dicembre la premiazione alla miglior proposta con un "Mattarello d'oro" per il cuoco. L’edizione 2025 si svolge in un momento di particolare rilevanza culturale, in vista della recente candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

La decima edizione porrà l’attenzione su tre direttrici fondamentali: la cucina italiana come modello alimentare sano, equilibrato e sostenibile, come fattore di innovazione e ricerca lungo l’intero ciclo alimentare: dalla produzione, al riciclo e smaltimento. Tutto questo sullo sfondo della candidatura UNESCO come patrimonio dell'umanità.

"San Marino ha appoggiato la candidatura all'Unesco fin dall'inizio. Chiaramente questo si iscrive nel solco delle tante collaborazioni che abbiamo nell'ambito internazionale con San Marino su tanti fori, in particolare quelle delle Nazioni Unite. Una collaborazione preziosa perché è sempre più materia di condivisione anche concettuale, anche nella sostanza non soltanto la nostra contiguità geografica ma anche la comunanza di valori aiuta a questo percorso" ha concluso Colaceci.

Valentina Antonioli

