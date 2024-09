A San Marino la festa dei bambini per promuovere la ricerca, Vecchioni protagonista

COLLEGAMENTO_MAURO__

Una grande festa dedicata a tutti i bambini, soprattutto a quelli che stanno attraversando un periodo difficile a causa delle malattie. E' “Sogna Ragazzo Sogna”: evento organizzato dalla Segreteria al Turismo che unisce spettacolo, divertimento e solidarietà e che culminerà con il concerto gratuito, alle 21, del cantautore Roberto Vecchioni.

Siamo alla seconda edizione dell'iniziativa che ha, come obiettivo, la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche. Lo scorso anno protagonisti i Ricchi e Poveri. Già dal pomeriggio al parco Ausa una serie di iniziative per grandi e piccoli, dai giochi alle magie al divertimento.

A Palazzo Pubblico Vecchioni è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

Prima degli spettacoli musicali, al parco un convegno con medici e specialisti proprio sul tema della ricerca e dell'onco-ematologia pediatrica. Alle 20 sul palco San Marino United Artists e la San Marino Concert Band. E c'è spazio anche per una sorpresa, con un'anteprima al pubblico sammarinese del brano con cui il Titano parteciperà al Junior Eurovision Song Contest di Madrid a novembre, dopo anni di assenza della Repubblica dal contest dei giovani artisti.

Il clou alle ore 21 con il concerto, a ingresso libero, di Roberto Vecchioni: l'evento prende il nome dal celebre brano dell'artista. Una canzone amatissima che ha avuto nuova vita di recente, anche sulle piattaforme di streaming, dopo il duetto tra Vecchioni e Alfa a Sanremo.

Nel servizio le interviste al cantautore Roberto Vecchioni e a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)